وزير الصحة : الإصابات المسجلة بالعراق طبيعية ونعتبر ثالث بلد بنسب الشفاء

( المستقلة)…. أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عقد يوم غد اجتماعاً بشان حظر التجوال في البلاد.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية إن “أعداد الإصابات المسجلة في العراق طبيعية والزيادة الحاصلة نتيجة نزول الكوادر الصحية إلى المناطق المتوقعة الإصابات فيها“.

وأضاف أن “عزل المصابين المسجلين في الموقف الوبائي البالغ 416 أبعد الخطر عن أكثر من مئة ألف مواطن“، مشيرا إلىأن “كوادر الوزارة تقوم بالنزول في أي منطقة يتم الشك فيها وأخذ نماذج منها“.

وتابع التميمي أن “العراق يعتبر ثالث بلد بنسب الشفاء“، لافتا إلى أنه “سيتم خروج قرابة 120 مصاباً اليوم بعداكتسابهم الشفاء التام“.

واكد وزير الصحة أن “درجات الحرارة من المفترض أن تقلل من أعداد الإصابات لكن لا توجد هنالك دراسة كافية، ويتم التعامل الآن معالفيروس بأن درجات الحرارة لن تقلل من الإصابات“.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.( النهاية)