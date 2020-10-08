وزير الصحة : الإجراءات المسبقة للوزارة حققت الوقاية المثلى في زيارة الاربعين

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ، اليوم الخميس ، إن ” الخطة الصحية التي أعدتها الوزارة لهذا العام لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام بالاشتراك مع خلية الازمة في محافظة كربلاء كانت مثمرة من التنسيق والتنظيم العام ، مؤكدا اشرافه شخصيا على تطبيق الخطة الصحية للزيارة .

وقال التميمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، إن ” الاجراءات المسبقة التي اتخذتها الوزارة وفرقها ومفارزها الطبية كان لها الدور الأكبر في تحقيق إجراءات الوقاية المثلى “.

وأوضح إن “زيارتنا لكربلاء جاءت للاطلاع على اجراءات تطبيق الخطة الطبية الخاصة بالزيارة الاربعينية في كربلاء ، وبحضور مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي”.

وأشاد وزير الصحة ، بجهود رئيس خلية الازمة وملاكات الجيش الابيض لما قدموه من جهود عظيمة وخاصة مع وجود جائحة كورونا لملايين الزائرين القاصدين لمحافظة كربلاء من مختلف محافظات العراق “.