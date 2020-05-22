وزير الصحة: اختبارات وارقام كورونا صحيحة بإشراف الصحة العالمية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد وزير الصحة حسن التميمي ، اليوم الجمعة ، إن “الاصابات بفايروس كورونا للمواطنين جميعها أرقام صحيحة” ، مبينا ان نتائج الاختبارات لفايروس كورونا تجرى بإشراف منظمة الصحة العالمية وليس لدى الوزارة “شيء تخفيه “.

وقال التميمي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء المحافظ نصيف الخطابي ومدير عام الصحة ، “اتخذنا قرارا بأنه ممكن أن نتعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية، وتفتح الدوائر ، والجامعات، والمدارس “.

واشار الى إن “الوزارة تسعى لزيادة عمليات الفحص لتصل لعشرة الاف فحص باليوم للسيطرة عليه” .

من جانب أخر أوضح التميمي ، إن “المستشفى التركي فيه مشاكل كثيرة ، وعن قريب نعلن افتتاحه وادخالها بالخدمة الصحية”، مبينا إن “الوزارة جادة لتذليل المعوقات التي حالت دون افتتاح مستشفى الامام الحسن المعروفة بالمستشفى التركي”.

الى ذلك قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، من “اولوياتنا اكمال المستشفى التركي ضمن مشاريع وزارة الصحة ، ولا بد من استثمار زيارة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي الى كربلاء “.