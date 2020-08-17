وزير الصحة : أنشاء مركز للمصابين بكورونا من المصابين بامراض الدم

(المستقلة)…. اعلن وزير الصحة حسن التميمي عن البدء بانشاء مركز مخصص للمصابين بكورونا من مرضى امراض الدم.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها وتليته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “وزير الصحة حسن التميمي عقد اجتماعا مع ادارة مدينة الطب والعتبة الحسينية المقدسة لدعم مؤسسات المجمع الطبي، بحضور عدد من الاطباء المتخصصين بامراض الدم للبالغين والاطفال”.

واكد التميمي خلال الاجتماع “البدء بانشاء مركز مخصص للمصابين بفيروس كورونا من مرضى امراض الدم”، مثمنا “الجهود المبذولة لدعم القطاع الصحي من قبل العتبات المقدسة واسنادها لوزارة الصحة ودوائرها الصحية في بغداد والمحافظات وتعزيزها الجهود الصحية لمواجهة جائحة كورونا”. (النهاية)