وزير الشباب يوعز بفتح منصات اعلامية ثقافية لجذب شباب كربلاء

( المستقلة )/ علي النصر الله / .. أوعز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، اليوم الاربعاء، مديريات الشباب والرياضة ضمنها كربلاء بفتح منصات إعلامية(ثقافية ورياضية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الشباب واستقطابهم للحوار والمشاهدة بسبب عدم تمكنهم من التواجد في النشاطات الرياضية جراء ظروف جائحة كورونا.”.

وقال درجال في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية ، إن “وزارته لها تنسيق عال مع وزارة الاتصالات لإنشاء منظومات حاسبات عالية الجودة في مديريات الشباب لتنفيذ نشاطات الوزارة الكترونياً “.

من جهته قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال زيارته المحافظة ، عن المشاريع الرياضية في المحافظة “.

وأضاف ، أشرنا خلال اللقاء ، على تشظي مديريات الشباب في المحافظة ، مطالباً بتوحيدها بمديرية واحدة لأجل الشعور بالمسؤولية في مواصلة العمل “.