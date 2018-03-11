وزير الشباب يوعز باكمال التحضيرات بملعب كربلاء لاستضافة بطولة الصداقة

(المستقلة)… أوعز وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بإكمال التحضيرات في ملعب كربلاء الدولي من اجل استضافة بطولة الصداقة الدولية بمشاركة منتخبي قطر وسوريا الى جانب المنتخب الوطني.

وقال عبطان في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم “نثمن مبادرة الأشقاء في قطر وسوريا في المشاركة ببطولة الصداقة الدولية التي ستقام خلال شهر اذار الجاري، ومساهمتهما في رفع الحظر المفروض على الكرة العراقية”.

وبين عبطان ان “البطولة ستؤكد قدرة العراق على تنتظيم البطولات الدولية بالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم التي ستكون مدخلا لتضييف البطولات الرسمية مستقبلا بعد رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية”.

واوعز عبطان، الى الدوائر المعنية في الوزارة بـ”التهيء لاكمال التحضيرات في ملعب كربلاء الدولي حتى نرسم صورة حقيقية عن مدى قدرة العراق على اقامة البطولات من خلال استثمار البنى التحتية التي انجزتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت بناء صروحاً رياضية تعد الافضل بين الدول المجاورة”.(النهاية)