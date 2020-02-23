وزير الشباب : يعلن استئناف مشروع تأهيل ملعب كركوك باكثر من 33 مليار دينار

(المستقلة)… أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض استئناف العمل بالملعب الأولمبي في كركوك والذي يعد أكبر ملعب في المحافظة على أن يتم إنجاز أعمال التأهيل والتطوير في الملعب سعة 25 الف متفرج بمدة أقصاها ثمانية أشهر.

وقال الوزير خلال زيارته موقع العمل برفقة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، إنه “تم الانتهاء مشكلة امتدت لثمان سنوات مضت وقفت عائقا في طريق انجاز الملعب الذي يخدم الرياضة في المحافظة والعراق عموما”.

وثمن الوزير “دور مجلس الوزراء واللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في ضمان تخصيص مبلغ اكثر من 33 مليار دينار وحل مشكلة التعاقد مع الجهة التنفيذية وقيام دوائر المحافظة المختصة بإيصال الماء والكهرباء الى الموقع”.

يذكر أن الملعب يضم ساحات للألعاب وقاعات رياضية للتدريب وفندقاً ومساحات خضراء ومرائب سيارات وخدمات شاملة. (النهاية)