وزير الشباب والرياضة يصل ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. وصل وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، اليوم الجمعة ، الى ذي قار للاطلاع على سير العمل في ملعب المحافظة الاولمبي وعدد من المشاريع الرياضية .

وعقد الوزير حال وصوله اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني وعدد من الاعضاء ، لمناقشة الواقع الرياضي والمشاكل التي يواجهها .