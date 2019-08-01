وزير الشباب لجماهير الزوراء: ملعبكم سيرى النور نهاية العام كأقصى حد

(المستقلة) … طمأن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، جماهير نادي الزوراء بشأن موعد افتتاح ملعب النادي الجديد، مؤكداً أن الملعب سيرى النور نهاية العام الحالي كأقصى حد.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “إلى جماهير نادي الزوراء.. ما زلت على العهد والوفاء بكلمتي معكم، الملعب سيرى النور نهاية هذا العام كأقصى حد، أنتم لا تعرفون المصاعب التي واجهتنا وكنت أعمل المستحيل لحلها”.

وأضاف قائلاً: “أعرف عشقكم للنادي وأعرف أنكم تنتظرون يوم الافتتاح بفارغ الصبر، ذهب الكثير وبقي القليل، سنحتفل سوية بيوم الافتتاح نصفق ونهتف للنوارس البيضاء”.

يذكر أن جماهير نادي الزوراء، رفعت لافتة خلال حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، طالبت فيها الوزير بإكمال الملعب الجديد للنادي.