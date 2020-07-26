وزير الشباب :تشكيل لجنة تحقيقية بحادث انهيار مبنى رياضة البصرة

المستقلة … وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادث انهيار مبنى مديرية شباب ورياضة البصرة.

وقال درجال في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ،”اطلعنا على الخبر في وقت متأخر نسبيا لارتباطنا بزيارة رسمية لمحافظة النجف الأشرف، وفي الوقت الذي نأسف فيه لوقوع ضحايا ابرياء جراء انهيار المسقف الحديدي الخاص بملحق مديرية شباب ورياضة البصرة نتقدم بـ وافر العزاء لاسر الضحايا”.

وأضاف “من موقع الحرص والمسؤولية تواصلنا مع مدير شباب ورياضة البصرة و مدير عام الاستثمار في الوزارة و وجهنا على الفور بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم بالتعاون مع محافظة البصرة لتقصي اسباب وقوع الحادث وخلفياته والجهة المتسببة “.

وختم الوزير درجال تصريحه بالقول ان “أي حديث او تصريحات باتهامات او تعليل غير منطقي ستكون من السابق لاوانها في الوقت الراهن قبل الوقوف على حقيقة ملف المبنى وظروف الاستثمار بصورة كاملة”.