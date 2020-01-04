وزير السياحة والآثار يلتقي١٥٠ مستثمرا بسيناء

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزير ى السياحة والآثار والطيران ونائب محافظ البنك المركزي يلتقون بالمستثمرين بمحافظة جنوب سيناء

عقد اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و الطيار محمد منار وزير الطيران المدني و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لقاءاً موسعاً مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص و منظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية.

وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، و سبل التعاون بينهم و بين الوز ارة

و المحافظة و البنك المركزي خلال الفترة المقبلة. .

حضر اللقاء السيد/جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و السيدة غادة شلبي نائب وزير السياحة و الاثار و الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.

و خلال اللقاء أكد جميع المستثمرين علي إرسال برقية تحية و شكر و تقدير إلي فخامة رئيس الجمهورية علي الاهتمام الكبير بالقطاع السياحي و على ما يبذله من جهد كبير لحل مشاكل المستثمرين في قطاع السياحة، و ما لمسوه من إنجاز محسوس خلال الأسابيع القليلة الماضية لإزالة كافة العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

و استعرض د. خالد العناني وزير السياحة و الآثار إلي العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي و رؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، و سبل التعاون بينهم و بين الوزارة و المحافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي القرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة و النهوض بالمنتج السياحي، بالإضافة إلي تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية و الترفيهية و الشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت.

فلدعم و تشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال شهري يوليو و اغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، قراراً بتخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا و الاقصر و أسوان، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحية بإلإضافة إلي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة و الآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز و تقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية. كما سيتم أيضا بيع المستنسخات و الكتب الأثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات.

وخلال اللقاء أوضح د. العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المحافظة ووزارتي السياحة و الآثار و الطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام و المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

و أشار وزير السياحة و الآثار إلي الاجتماع الذي انعقد بينه و بين السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي بحضور السيد/ احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية حيث تم مناقشة تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء علي المستثمرين و اعطائهم فرصة أكبر للسداد و الاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل، مؤكداً علي أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و العاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

و خلال اللقاء هنأ المستثمرين وزير السياحة و الآثار علي إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاستة وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.، واصفين اياها بالخطوة الناجحة و التاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين و دفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.

و طالب المستثمرين خلال الاجتماع بان تنظر اللجنة العديد من الموضوعات من أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام ٢٠١٢ و الذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار بالإضافة إلي النظر في عملية حرق الأسعار في القطاع السياحي و تخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء .

و علي هامش اللقاء المنعقد بمدينة شرم الشيخ اجتمع وزيري السياحة و الاثار و الطيران المدني ونائبهما و محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون بين الوزارتين و المحافظة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر و النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للقطاع السياحى و تقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية و الشاطئية و الترفيهية و ربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق دراسة تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلي مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للإستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ و لندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية والتي تعد مقصداً سياحياً هاماً للشعب البريطاني وذلك بعد قرار إستئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ .

كما اتفقا الوزيران على التعاون والتنسيق المستر وتسخير كافة الجهود من أجل الترويح السياحى الدائم ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين .

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية لإظهار الوجه الحضارى المشرف الذى يليق بمكانة مصر أمام العالم ، مشيراً إلى أن السياحة والطيران وجهان لعمله واحدة حيث يعدان من أهم مصادر الدخل القومى المصرى ، مؤكداً على ضرورة وضع أجندة مشتركة خلال الفترة القادمة و توحيد الجهد والفكر والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين بهذه الصناعة لضمان منتج سياحى متميز والنهوض بقطاعى السياحة والطيران.

وأضاف سيادته أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين بقطاعى الطيران والسياحة والأثار والعمل على حلها بشكل سريع من خلال اللقات الدورية والتعاون بين الوزرات المعنية والمستثمرين من أجل زيادة الحركة السياحية وتقديم برامج سياحية متنوعة ومتكاملة ترضى جميع ضيوف وزائرى جمهورية مصر العربية.

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