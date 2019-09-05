وزير الزراعة يوجه سؤالا للسفير التركي بشأن زيارته لسوق البيض في بغداد

(المستقلة) … وجه وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، سؤالا الى السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بشأن زيارته لسوق البيض في بغداد.

وقال الحسني في مؤتمر صحافي عقده بكربلاء وتابعته (المستقلة)، “ما الغاية من زيارة السفير التركي في بغداد لسوق البيض”.

وبشأن الانتاج المحلي العراقي اكد الحسني ان “هناك العديد من المنتوجات لنا أكتفاء ذاتي”، لافتا الى “اننا مستعدين ان نصدر منها للخارج”.

اعتبرت وزارة الزراعة، امس الأربعاء، زيارة السفير التركي فاتح يلدز إلى مراكز بيع البيض في علوة جميلة “أمراً مستهجناً”، مشددةً على أنها لن تفتح باب استيراد البيض من الخارج.