وزير الزراعة ينفي امام المحكمة تصريحه بتخصيص مبلغ 90 مليون دولار لاستيراد مواد

( المستقلة)….. أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن وزير الزراعة صالح الحسني حضر امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لاحد القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية.

وذكر المركز الاعلامي ان “الوزير انكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة” ، فيما قررت المحكمة التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه”.

وأضاف أن ” ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام”.

وقررت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني للتحقيق معه بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن معلومات تتعلق بهدر المال العام .

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .

وكان الحسني قد قال قبل ايام في مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات الفضائية المحلية ان العراق يستورد مادتي النبق والثوم الغذائيتين بـ90 مليون دولار سنويا في عملية غسيل للاموال تتم عبر مزاد بيع العملة للبنك المركزي غير ان مكتب الوزير نفى في وقت لاحق نسبة التصريح له.( النهاية)