وزير الزراعة يعلن عن آلية جديدة لاستيراد الادوية واللقاحات البيطرية

المستقلة /- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن الية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات البيطرية ، فيما شدد على “ضرورة ايجاد التوازن بين الانتاج والاستهلاك”.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى برئيس وأعضاء غرفة تجارة بغداد وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب سلام الشمري فضلا عن الكادر المتقدم في الوزارة”.

واكد الخفاجي “على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلا بالتجار في تنشيط العملية الاقتصادية في البلاد”، مبينا ان “مخرجات القطاع الزراعي هي مدخلات للصناعة والتجارة”.

ودعا التجار الى “اخذ دورهم في تفعيل الصناعات التحويلية بغية استيعاب جميع المحاصيل الفائضة عن الاستهلاك اليومي، اضافة الى انشاء مراكز تسويقية متكاملة لاجل تفعيل التكامل الاقتصادي في البلاد”، مشيرا الى “اننا سنقوم بتذليل المعوقات امام التجار”.

وبين الخفاجي “المضي بتعديل القوانين الهادفة إلى إيجاد المساحات الكافية من الأراضي الزراعية لاجل الاستثمار وحسب ضوابط القانون المعمول به في الوزارة”، لافتا الى ان “هدف هذا اللقاء هو عقد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ولا سيما المستوردين منهم”.

وشدد على “ضرورة ايجاد التوازن بين الانتاج والاستهلاك”، موضحا ان “هناك فكرة لمراجعة الروزنامة الزراعية وحسب البيانات التي سوف تكتمل في الايام المقبلة من اجل الوقوف على ما يتم احتياجه بشكل فعلي وما هو الفائض منه”.

وتابع الخفاجي أن “هناك الية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات البيطرية واجازات الاستيراد”، موجها بـ”تشكيل لجنة فرعية للتشاور مع المستثمرين والمستوردين لصياغة أسس جديدة من العمل وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”