وزير الزراعة : دعم الفلاح العراقي سيحقق الاكتفاء الذاتي

المستقلة /- أكد وزير الزراعة صالح الحسني، أن دعم الفلاح سيحقق الاكتفاء الذاتي ، وأن أعتماد المستهلك سيكون على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية .

وقال الحسني لوكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم الأحد، إن “الزراعة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الفلاحين”.

وأضاف، أنه “أزمة كورونا وغلق الحدود كانت خير دليل على نجاح الخطة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وبكميات كبيرة “.

وأشار إلى أن “الوزارة عملت على دعم الفلاح في كل ما يحتاجه من مستلزمات ومكننة زراعية، حيث وزعنا الأسمدة بأسعار مدعومة بنسبة 50 % والمبيدات واللقاحات بنسبة 100 % وكذلك دعمنا محصولي الحنطة والشعير بنسبة 70 %، من أجل أن يستمر الفلاح بزراعة أرضه بطرق يسيرة”.

ونفى الحسيني ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد (النبك) مقابل مبلغ مالي ضخم، محذراً “من بث الإشاعات التي تحاول الإطاحة بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الزراعة في العراق”.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق، عن منع استيراد 26 مادة زراعية وحيوانية لحماية المنتوج المحلي.