وزير الزراعة المصري يهنئ الرئيس السيسي بالذكري ال36 لتحرير سيناء

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بعث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال وزير الزراعة في برقيته انه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون بخالص التهاني وأطيب الأمنيات الى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية، أعادها الله على مصر وشعبها بالخير والبركات.

وأكد ان تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل علي اخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن ارض وطننا الغالي واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم في حرب اكتوبر المجيدة، ورفعوا راية مصر خفاقة عالية ترفرف علي ارضها بكل عزة وكرامة.

واختتم البنا برقيته داعيا الله عز وجل ان يعيد تلك على مصر وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات، متمنيا للرئيس وقواتنا المسلحة كل التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي.

وأرسل البنا برقيات تهنئة الي كل من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئسية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، مثمنا التضحيات التي يقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة على ارض سيناء في سبيل حماية الوطن من شرور الارهاب الغاشم.