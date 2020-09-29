وزير الدفاع يدعو القوات الامنية في كربلاء للحيطة والحذر وإنجاح الأربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا وزير الدفاع جمعة عناد ، مساء الثلاثاء ، القوات الامنية المرابطة في تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه في كربلاء ، إلى أخذ الحيطة والحذر “. مؤكدا اطئنانه “بأن الخطة سوف تسير بنجاح “.

وقال عناد ، إن ” زيارتي لكربلاء جاءت لبحث الاستعدادات الأمنية الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، والوقوف على جاهزية القطعات “.

وأشار الى إن “المحافظة تم تعزيزها بالقطعات المشتركة وهي متمرسة ولديها خبرة ، كذلك لدينا قطعات في جميع مناطق المدينة وقد اتخذنا التدابير بشكل عام “.