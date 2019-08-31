وزير الدفاع يتوعد بـ إجراءات عسكرية وأمنية للدفاع عن العراق تجاه أي اعتداء

( المستقلة ) – توعد وزير الدفاع نجاح الشمري، بـ”إجراءات عسكرية وأمنية” للدفاع عن العراق تجاه أي اعتداء ، مشددا على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق”.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم السبت ان الشمري اكد خلال اجتماع “طارئ” لمجلس الدفاع ، على إن وزارته “ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية “، مشددا على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق”.

ووجه الشمري في جلسة مجلس الدفاع التي حضرها رئيس أركان الجيش ومعاونيه للعمليات والإدارة والميرة والتدريب والمفتشان العام والعسكري وقادة الأسلحة ومدراء الصنوف بـ”ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات حرس الإقليم البيشمركة من اجل عراق موحد تحت راية واحدة بوجه من يريد زعزعة امن العراق”.

وتدارس المجتمعون الخطط الكفيلة بحفظ امن وسيادة البلاد مع التأكيد على إن الجيش العراقي سيبقى سور الوطن ودرعه الحصين الذي يحمي البلاد وأهلها، بحسب البيان.