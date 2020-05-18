وزير الدفاع يبحث مع كربلاء تامين الحدود وحفظ الامن 

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، اليوم الاثنين ، التعاون المشترك بين الوزارة وحكومة كربلاء المحلية من اجل حفظ الامن وتامين الحدود مع المحافظات المجاورة “.

وقال وزير الدفاع لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، إن ” هذا التعاون والتنسيق واضح وملموس من قبل الجميع وهو سر النجاح الامني الكبير في المحافظة “.

واشاد بالحكومة “المحلية في المحافظة واسنادها لقيادة عمليات كربلاء المقدسة وكافة تشكيلات وزارة الدفاع “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، على هامش اللقاء بحثنا مع وزير الدفاع اليات العمل المشترك ما بين الوزارة والمحافظة ، من اجل الهدف المشترك هو حفظ الامن وتأمين حدود المحافظة من الزمر الارهابية والتكفيرية “.