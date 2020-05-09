وزير الدفاع : من أولويات عملنا بناء جيش قوي وتطوير المنظومة العسكرية

( المستقلة)… باشر وزير الدفاع جمعة عناد مهام عمله في الوزارة، فيما اكد لععد من المراتب والضباط أن تطوير المنظومةالعسكرية سيكون من اولويات عمله.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، باشر بمهام عمله في وزارة الدفاع وكان في استقباله معاون رئيس اركان الجيش للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، والأمين العام للوزارة وأمين السر العام ومعاونو رئيس اركان الجيش وقادة الأسلحة“.

وأكد عناد أن “من الأولويات التي سأعمل عليها هي بناء جيش قوي بمعنويات وهمّة عالية، وتطويرالمنظومة العسكرية، وذلك من خلال الخبرات والمواهب التي يمتلكها اغلب مقاتلينا البواسل“، مشددا على “إنصافالجندي العراقي، والمضي قدما في إعداد الخطط لمكافحة الخلايا الإرهابية“.( النهاية)