وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان الجيش الكويتي

المستقلة – وليد الرمالي – القاهرة

إلتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق الركن محمد خالد خضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى ، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وسبل تعزيز اَفاق التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .

من جانبه أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ودورها فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .