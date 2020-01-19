وزير الدفاع العراقي يصل الى دولة الكويت على رأس وفد رسمي

(المستقلة)… وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، الى دولة الكويت على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية “كونا” إن وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة نجاح حسن الشمري والوفد المرافق له وصل البلاد، اليوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الكويتية القول، إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البلاد محمد رضا الحسيني كانا في استقبال وزير الدفاع العراقي. (النهاية)