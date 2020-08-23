المستقلة / متابعة /- اكد وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو :” ان ايران وروسيا لديهما اهداف ومصالح مشتركة على صعيد المعادلات الاقليمية والدولية “.

وشدد شويغو ، خلال لقائه اليوم الاحد ، نظيره الايراني العميد امير حاتمي على هامش معرض موسكو الدولي العسكري الفني السادس ، بحسب الاعلام الايراني ، على ضرورة استمرار التعاون الاقليمي لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة .

وقال الوزير الروسي :” ان آفاق التعاون بين ايران وروسيا تتعزز اكثر فاكثر في مجال الدفاع والامن ” .

من جانبه اعرب وزير الدفاع الايراني خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الايجابية والبناءة للحكومة الروسية المعارضة للقرار الامريكي الاخير المناهض لايران ، مضيفا :” ان الاجتماعات والمشاورات بين البلدين جارية على مستوى عال ، ومرضية “.

وتابع :” بالنظر الى العمق الستراتيجي للبلدين، فان تعزيز التعاون بين طهران وموسكو ضروري وحتمي “.

وشدد العميد حاتمي على :” ان الرد الواقعي لمجلس الامن الدولي برفض مشروع القرار الامريكي الاخير المناهض لايران بشأن تمديد الحظر التسليحي ، اظهر مرة اخرى هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها الاقليميين، ومعارضة العالم للاحادية والتفرد بالقرار”.

واضاف وزير الدفاع الايراني: أن رفض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي طلب الولايات المتحدة باستخدام آلية الزناد وإعادة العقوبات كان بمثابة ضربة قوية أخرى للمطالب الأمريكية “.

وأكد حاتمي، إنه واثق من أن الستراتيجية المشتركة التي اختارتها طهران وموسكو في مواجهة المشاكل والقضايا الإقليمية يمكن أن تجلب السلام والأمن إلى المنطقة ، بغض النظر عن السياسات الأحادية الأمريكية”.