وزير الدفاع الايراني امیر حاتمي يصل بغداد

(المستقلة) …. وصل وزير الدفاع الايراني امیر حاتمي، الاربعاء، الى بغداد في زیارة تستغرق یومین، فيما اكد حاتمي فور وصوله ان هدف الزيارة بحث الهجوم الصاروخي الاخیر على سوریا.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان “وزير الدفاع الايراني العميد امیر حاتمي وصل، صباح الیوم الاربعاء، الى بغداد في زیارة تستغرق یومین”، مبينة ان “امین عام وزارة الدفاع العراقیة الفریق الركن محمد جواد كان في استقبال حاتمي بمطار بغداد الدولي”.

واكد حاتمي فور وصوله ان “الهدف من الزیارة هو تطویر التعاون العسكري والامني بین البلدین وكذلك بحث التطورات الاخیرة في المنطقة والهجوم الصاروخي الاخیر على سوریا”.

وبارك حاتمي “الانتصارات التي حققها الشعب والحكومة العراقیة”.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت (14 نيسان 2018) إلى قصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها.