وزير الدفاع الأمريكي:لا نريد المشاركة في حرب أخرى في الشرق الأوسط

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن اقتناعه بأن تركيا كانت ستواصل الهجوم في شمال سوريا، على الرغم من وجود القوات الأمريكية هناك ، مشددا لا نريد أن نتورط في نزاع بين الأتراك والكورد، والذي يستمر تاريخه منذ ما يقرب من 200 عام.

وفي معرض رده خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، تم بثها يوم الأحد، عما إذا كان يعتقد بأن القوات التركية كانت ستتقدم حتى بوجود نظيرتها الأمريكية في شمال سوريا وبالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض بوضوح مثل هذه الإجراءات من جانب أنقرة، قال إسبر: “أعتقد ذلك، لأنه بعد التحدث مع زملائي (الأتراك) خلال الأسبوعين الماضيين.. اتضح لي تماما أن الأتراك ملتزمون تماما بتنفيذ هذا الغزو. تركيا تريد أن تفعل هذا، لم يكن مستغربا”.

وسئل وزير الدفاع الأمريكي أيضا عما إذا كان يعتقد أن تركيا كانت ستبدأ فعلا باستهداف القوات الأمريكية، حليفتها في الناتو، فقال: “لا أعرف إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا. لدينا بالفعل تقارير عن إطلاق نار عشوائي، وسقوط قذائف بالقرب من موقع القوات الأمريكية”.

وفي الوقت نفسه، أوضح إسبر أنه يتعين على واشنطن الكشف عما إذا كانت هذه القذائف متعمدة أم لا، قائلا: “لا نعرف (إن كان ذلك حادثا عرضيا أم لا) ونحن بحاجة إلى معرفة ذلك. عايشت حروبا، وأعرف ماهية الحرب، وهناك دائما عنصر من عدم اليقين، وتحدث أشياء مختلفة. يجب أن نتأكد من أننا لا نضع جنودنا في وضعية يمكن أن يقتلوا فيه أو يصابون”.

وأكد أسبير: “بالنسبة لي سيكون من غير المسؤولية تركهم (للقوات الأمريكية) هناك (شمال شرق سوريا)”، مضيفا: “لا نريد أن نتورط في نزاع بين الأتراك والكورد، والذي يستمر تاريخه منذ ما يقرب من 200 عام. لا نريد المشاركة في حرب أخرى في الشرق الأوسط”.