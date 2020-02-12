وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق لملاحقة قتلة مسؤول في قناة فضائية

(المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، بأن وزيرها ياسين الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد لملاحقة العناصر التي أقدمت على قتل مسؤول باحدى الفضائيات العراقية غربي العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد، لملاحقة العناصر الإجرامية التي أقدمت على قتل المجنى عليه المرحوم نزار ذنون الذي تم قتله يوم أمس في العاصمة بغداد”.

ووجه الياسري بـ”سرعة العمل لإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين”. (النهاية)