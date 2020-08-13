وزير الداخلية يوجه باعتقال كل من اعتدى ضابط دورية النجدة

(المستقلة)… كشف مصدر امني بان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعتقال كل من اعتدى على ضباط دورية النجدة في بغداد.

وقال المصدر اليوم الخميس انه “بعد إنتشار فيديو الاعتداء على الضباط برتبة ملازم في دورية النجدة قرب مدخل الجسر المعلق ب‍بغداد، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي باعتقال كل من اعتدى على الدورية وإحالتهم للجهات المختصة”.

واضاف انه “تقرر فتح مجلس تحقيقي بحق المنتسبين الذين كانوا متواجدين بمكان الحادث” .

و أصدرت وزارة الداخلية العراقية اليوم بياناً من اربع نقاط عن فيديو الاعتداء على أحد ضباطها في العاصمة بغداد.

وذكر البيان إنه “بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديوي مصور يظهر حصول اعتداء من بعض المحسوبين جزافا على اخواننا المتظاهرين على ضابط من شرطة النجدة أثناء تأديته لواجبه تود وزارة الداخلية ان تؤكد ما يلي:-

1- ان الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على ان تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور الا انها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الامنية .

2- ان القطعات الامنية مكلفة اساساً بحماية المتظاهرين وهم متواجدون في اماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالباً هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الامنية .

3- ان هيبة المؤسسة الامنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية امن وسلامة واستقرار المواطنين , أما اضعاف المؤسسة وعدم ابداء اي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الاداء العام لها المبني اساساً على حفظ القانون .

4- ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون .

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه في وقت سابق باعتقال كل من “اعتدى على الدورية” وإحالتهم للجهات المختصة لنيل جزائهم، وذلك عقب انتشار فيديو يظهر مشادات كلامية وضرب بالأيدي بين مجموعة “متظاهرين” ودورية للنجدة في احدى مناطق العاصمة بغداد. (النهاية)