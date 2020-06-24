وزير الداخلية ينعى مدير حسابات الوزارة بعد اصابته بفيروس كورونا

المستقلة .. نعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، وفاة مدير حسابات الوزارة بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقال الغانمي في بيان تلقته المستقلة اليوم الاربعاء ، “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور له مدير حسابات وزارة الداخلية اللواء خضير السراي، بعد إصابته بفايروس كورونا”.

وأضاف ان “هذا الضابط المهني كان مخلصاً شجاعاً نزيهاً وطنياً طوال فترة خدمته ، نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون”.