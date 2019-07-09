وزير الداخلية يكافئ (789) من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .

فقد وجه السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية – بمكافأة (789) من رجال الشرطة ( 388 ضابط – 380 فرد – 21 مجند ) بالقطاعات والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، الشرقية ، السويس ، الإسماعيلية ،الدقهلية ، دمياط ، المنيا ،الفيوم ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، الإدارة العامة لأمن الموانى ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى) نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضى .