 وزير الداخلية يفتتح منفذ المنذرية الحدودي امام الزائرين بعد لقائه نظيره الايراني

(المستقلة).. التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الجمعة، نظيره الإيراني محمد رضا رحماني ، ناقلاً تحيات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الحكومة والشعب الإيراني.

وقال الياسري على هامش اللقاء : تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بتسهيل الإجراءات أمام الوافدين من الزائرين الإيرانيين افتتحنا اليوم منفذ المنذرية الحدودي ، مؤكداً تشديد رئيس الوزراء على إنجاح زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) وتسهيل الحركة أمام الوافدين.

وأوضح : إن افتتاح منفذ المنذرية جاء تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والايراني وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية من جانب وتيسير عبور الزائرين الكرام وصولاً للعتبات المقدسة من جانب آخر ، مبيناً : إن وزارة الداخلية ستقوم بتأشير الجوازات في المنفذ .

و أشار إلى : ان هذا اليوم تم عبور أول رحلة من الزائرين الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ المنذرية الحدودي ، كاشفاً عن التباحث مع الجانب الإيراني حول التنسيق ما بين البلدين لتنظيم عملية دخول الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي لأداء مراسيم زيارة الاربعين والاعداد التي يمكن استيعابها وامكانية توفير كل المتطلبات والاحتياجات وخاصة اللوجستية ومنها النقل وتأمين المسارات البرية.

وكان الياسري قد وصل إلى محافظة ديالى صباح اليوم الجمعة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى .

وافتتح منفذ المنذرية الحدودي المغلق منذ سنوات عديدة ، واطلع على الاستعدادات الجارية والتحضيرات اللازمة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الزائرين الأجانب تزامناً مع زيارة الإمام الحسين (عليه السلام).