وزير الداخلية يصل  كربلاء للاشراف ميدانياً على تأمين زيارة عاشوراء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة كربلاء على رأس وفد وزاري للإشراف ميدانياً على الخطة الأمنية المعدة لتأمين زيارة عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال الياسري في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) وصلنا كربلاء ، للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام والاشراف ميدانيا “.

وأضاف كما ” تفقدنا نقاط التفتيش ( السيطرات الأمنية ) المنتشرة على مداخل المحافظة والإجراءات المتبعة من قبل رجال الأمن في تفتيش المركبات والمواطنين لتأمين الزيارة المليونية وضمان انسيابية الحركة وصولاً إلى مركز المدينة “.

وأشار الى إننا “بحثنا مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة أهمية التعاون بين القوات الأمنية والحكومة المحلية ، وأصحاب المواكب الحسينية لإنجاح مراسيم زيارة عاشوراء وتقديم الخدمات الملائمة للزائرين “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، جرى خلال اللقاء بحث اليات التعاون ما بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية في المحافظة خلال زيارة العاشر من محرم الحرام والزيارات المليونية ، وكذلك دعم القوات الامنية ووضع البرامج المناسبة لتأهيلها “.

وأضاف الخطابي إن “وزير الداخلية اشاد بالعمل التكاملي بين جميع الجهات سواء من الدوائر الخدمية والامنية ورعاية الحكومة المحلية لهذه الجهات والتي ساهمت بشكل كبير بإنجاح الخطط وانسيابية تطبيقها “.