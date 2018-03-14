وزير الداخلية يصل الى اربيل لتنفيذ قرار رفع الحظر الجوي عن كردستان

(المستقلة)… وصل وزير الداخلية الاتحادية قاسم الاعرجي برفقة وفد رفيع المستوى اليوم الأربعاء الى أربيل .

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم أن” الاعرجي والوفد المرافق له توجها فور وصولهما الى دائرة شؤون المنافذ الحدودية والمطارات في أربيل”.

وأضاف ان ” الاعرجي سيقوم اليوم بتنفيذ قرار رفع الحظر الجوي الدولي المفروض على مطارات إقليم كوردستان”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن يوم الثلاثاء اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد حظر استمر أكثر من 5 أشهر.

وعبر بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي الى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا امس عن ترحيب الولايات المتحدة بقرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطارات إقليم كوردستان، فيما رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القرار نفسه. (النهاية)