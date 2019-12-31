“وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد آخر تحديث ديسمبر 31, 2019 شارك الخبر المستقلة .. أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا الحشد الشعبيالسفارة الامريكية في بغدادياسين الياسري قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار صور : الحشد الشعبي ينشر صور المصابين بالقنابل أمام السفارة الأمريكية اخر الاخبار الخارجية العراقية ستدعي السفير الامريكي على خلفية قصف مقرات حزب الله اخر الاخبار حداد عام لمدة ثلاثة ايام على أرواح شهداء الأنبار اخر الاخبار الحشد الشعبي: 20 جريح إثر إطلاق من داخل السفارة الأمريكية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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