“وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد

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المستقلة .. أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد.

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