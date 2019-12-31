“وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد

“وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد

المستقلة .. أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد.