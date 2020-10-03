وزير الداخلية يشرف ميدانيا على سير إجراءات زيارة الأربعين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم السبت ، عن أشرافه ميدانيا على سير الاجراءات الامنية في كربلاء ، مؤكدا ، حرص الحكومة على إنجاح الزيارة التي تتطلب انضباطا عاليا وتعاونا مثمرا من الجميع.”.

وقال الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء عقدنا “اجتماعا في محافظة كربلاء المقدسة حضره وكلاء الوزارات ، فضلا عن الحكومة المحلية في المحافظة ، والهيئات والدوائر الساندة، لمناقشة سير خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأمنية والإدارية والإشراف عليها ميدانيا “.

وأوضح إن ” الخطط الامنية الكفيلة التي وضعت لزيارة الاربعينية ستسهم بانسيابية حركة الزائرين وضمان عودتهم إلى ديارهم حال انتهاء الزيارة “.

واشاد بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها والوزارات والدوائر الخدمية، مثنيا على التعاون الكبير للمواطنين.