وزير الداخلية يجتمع بكبار القيادات لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً بالسادة مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع السادة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة ” الفيديو كونفرانس” لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمنى ، وإستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة .

فى بداية الإجتماع وجه السيد الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت،وأداء رسالتهم فى حماية أمن وإستقرار الوطن ، مؤكداً أن ما لمسه من جد ومثابرة فى أداء الواجب ، يؤكد وعى وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات .

وإستعرض السيد الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى ، مشدداً سيادته على أهمية إستمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الإعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمى بالمنطقة .. مشيراً إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائماً رغم تلقيها عدة ضربات إستباقية موجعة، موضحاً أن الشعب المصرى بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات رافضاً ما يطلقه المخربين من دعوات ، مؤكداً سيادته أن تماسك الشعب المصرى لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعلنا مستعدون دائماً لتحمل التضحيات ومجابهة كافة التحديات بكل حسم .

كما شدد سيادته على الإستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع ، والتصدى لأى مظهر يشكل خروجاً على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم ،وإستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية .

ووجه السيد وزير الداخلية بمواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية جمهور المستهلكين ، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ،ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً إلى جانب إستمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتنظيم حركة المرور بكافة الطرق والمحاور وإزالة كافة المعوقات ،للتيسير والتسهيل على المواطنين ، والحد من وقوع الحوادث .

وكلف سيادته القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمنى ، والتأكد من جاهزية القوات ، وتشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة .. مشيراً إلى أهمية إستمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه ، والذى يُعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للإرتقاء بمعدلات الأداء ، موضحاً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتفعيل الأداء الأمنى .. وأكد سيادته أن رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم فى إطار الصلاحيات التى يخولها القانون ، وأن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم .

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل ، وحماية الشعب المصرى ومقدراته أمانة ومسئولية لن نتخلى عنها.. وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءً للواجب والوطن ودعماً لمقومات الإستقرار .