وزير الداخلية يؤكد للشرطة اهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين

(المستقلة)… اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين ، وبالاخص المتظاهرون ، بما يحفظ الكرامة الانسانية وهيبة المؤسسة الأمنية “.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم تلقت (المستقلة) اليوم السبت ان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عقدت مؤتمرها الامني رقم ٢١ للعام الحالي تحت شعار ( الحد من الجريمة وترسيخ الثقافة القانونية ) بحضور الوزير ووكلاء الوزارة ومدرائها العامين ومدراء شرطة المحافظات ومدراء الاستخبارات في المحافظات”.

واكد الغانمي في كلمة بالمؤتمر ان المنظومة الامنية في البلاد يجب ان تعمل بتنسيق واتصال مباشر ، وان امن اي محافظة عراقية هو جزء لا يتجزأ من امن المحافظة الاخرى وستراتيجيتنا قائمة على دعم امن جميع مناطق البلاد “.

وشدد الوزير على اهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين ، وبالاخص المتظاهرون ،بما يحفظ الكرامة الانسانية وهيبة المؤسسة الامنية بعيدا عن المواقف الانفعالية ، لان العنف لا يولد الا العنف “.

وفي الاطار المهني والتنظيمي لعمل قيادات الشرطة ، شدد وزير الداخلية على :” ضرورة اعتماد مبادئ النزاهة والمهنية كثوابت رئيسة للعمل الامني ، بالاضافة الى الحرص على انجاز معاملات المواطنين والابتعاد عن الروتين والاستجابة الى المطالب المشروعة دون اعطاء وعود لا يمكن الايفاء بها “.

واوضح الغانمي :” ان العمل الشرطوي مهم في محاربة الجريمة المنظمة والارتقاء بالامن المجتمعي”. (النهاية)