وزير الداخلية يؤكد بعدم السماح للتيارات “المنحرفة” تعكير أجواء الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاربعاء، على عدم السماح للتيارات المنحرفة والمندسين بتعكير صفو أجواء زيارة اربعينية الامام الحسين واخية ابا الفضل العباس عليهما السلام والزائرين ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من يتجاوز على الزيارة وقداستها .

وقال الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقدنا “اجتماعا امنيا مهما بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي نائب قائد العمليات المشتركة والقيادات الامنية كافة لمراجعة الخطط الامنية والخدمية “.

واشار الى أن الاجتماع تضمن مناقشة ” الاستمرار بمزيد من الخدمات ، وضرورة الالتزام بمعايير الزيارة المباركة ، وعدم السماح للتيارات المنحرفة والمندسين بتعكير صفو الزيارة ، والتأثير على الزوار الكرام ، واتخاذ كافة التدابير الامنية والقانونية ، بحق من يتجاوز على صفو الزيارة او قداستها وخصوصية المدينة المقدسة “.

وشهدت كربلاء أمس الثلاثاء ، تصادم بين متظاهري موكب تشرين والقوات الأمنية قرب الامام الحسين عليه السلام ، وأتهم المتظاهرين بإطلاق شعارات استفزازية إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية حسب تصريحات القوات الامنية “.