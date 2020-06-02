وزير الداخلية: وباء كورونا بدأ بالانتشار وأصاب أعدادا كبيرة ويجب التعايش معه

( المستقلة)… كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي عن تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة إجراءات الحجر الصحي الوقائي، وفيما أشار إلى وجود خطط للتعايش مع الوباء، لفت الى ان ذلك قد يتواصل لعدة اشهر.

وقال الغانمي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء إن “وباء كورونا بدأ بالانتشار وأصاب أعدادا كبيرة”، مشيرا الى “أنه لا سبيل لمواجهته إلا الحظر الوقائي في ظل غياب اللقاح”.

وأضاف “شكلنا لجانا في وزارة الداخلية، تضم أعضاء من الشرطة المجتمعية وأقساما أخرى من الوزارة”، منوها إلى “وجود خطط للتعايش مع وباء كورونا الذي قد يستمر لأشهر”.

وعلى صعيد آخر، قال الغانمي، إن “نقل القوات الأمنية من الحدود إلى مراكز المدن، يهدف إلى متابعة نشاط عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها”، مشيدا “بدور الأجهزة الأمنية في درء خطر الكوارث الطبيعية وخطر الفيضان، ومعالجة ارتفاع منسوب المياه في كثير من المحافظات”.

و اردف أن “القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تقف حاليا مع وزارة الصحة، مطبقة شعار ‘الشرطة في خدمة الشعب’، وأنها ماضية في حماية أمن المواطنين”.

وسجل العراق، اليوم الثلاثاء، ارقاما غير مسبوقة في الاصابة بفيروس كورونا، اذ اعلنت وزارة الصحة، تسجيل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد، مشيرة الى تسجيل 519 اصابة، وعشرين حالة وفاة، مقابل 233 حالة شفاء.( النهاية)