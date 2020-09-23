وزير الداخلية : ماضون بتعزيز الامن وبسط القانون على جميع التراب الوطني

المستقلة/- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان الوزارة ماضية في انفاذ الامن وتعزيزه على جميع التراب الوطني.

وقال بيان لمكتب وزير الداخلية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء عقب لقاءه بالنائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد في مجلس النواب ان “اللقاء يأتي في أطار تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة الوضع الامني في عموم محافظات العراق والجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق الامن والاستقرار وسيادة القانون”.

واكد وزير الداخلية ان “الوزارة ماضية لتعزيز الامن وبسط نفاذ القانون على جميع التراب الوطني مبيناً ان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة كان لها الأثر الإيجابي في توجيه العمل بالشكل المطلوب”.

وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالغانمي واصفاً جهوده ومتابعته الميدانية ـ”المهمة والضرورية للوضع الامني”. (النهاية)