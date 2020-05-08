وزير الداخلية الجديد يزور كربلاء للاطلاع على الاوضاع الامنية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الجمعة ، قائدي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة الحفاظ على ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في كربلاء “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “زيارة الغانمي الى كربلاء ولقائه قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، جاءت للاطلاع على الاوضاع الامنية في المحافظة وتعزيز الامن والاستقرار ، اضافة الى تأديه مراسيم زيارة الامام الحسين وأخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام “.

وأضاف إن “زيارة الغانمي لكربلاء ، تعد الزيارة الاولى بعد تسنمه الوزارة في التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان قبل يومين “.