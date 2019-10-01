وزير الداخلية الإيراني يتوقع دخول 3 ملايين زائر لإحياء الاربعينية

( المستقلة )/ علي النصر الله /.. توقعت وزارة الداخلية الإيرانية ، دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني الى العراق لإحياء مراسيم شعائر زيارة الاربعينية في محافظة كربلاء .

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني على هامش زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية مساء امس الاثنين لــــ ( المستقلة ) نتوقع دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني إلى العراق لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في المحافظة “،

وأكد استعداد بلاده لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة “.

وأضاف بحثنا مع حكومة كربلاء المحلية التعاون المشترك في مجال الامن “.

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي ، إن “الحكومة المحلية استقبلت وزير الداخلية الإيراني رحماني لبحث الاستعدادات الخاصة لزوار الجمهورية الاسلامية خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.

وأضاف الغاية “من اللقاء جاء من اجل تنسيق آلية دخول الزائرين الإيرانيين خاصة وان هناك إعداد كبيرة ستتوجه الى المدينة، وهذا يحتاج إلى جهد وتعاون مشترك ما بين الطرفين في مجال الامن “، مؤكدا إن “محافظة كربلاء واجهزتها الامنية قادرة على حفظ الامن والامان لجميع الزائرين “.

وكانت مصادر حكومية مطلعة رفضت الكشف عن اسمها ، أفادت ، ان مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء شهد عقد اجتماعا ، امس الاثنين ، بحضور وزير الداخلية الإيراني ووكيل وزير الداخلية الإيراني والسفير الإيراني في العراق وممثلي القنصليات الايرانية والهلال الأحمر الإيراني ، من أجل بحث الاستعدادات لزيارة الأربعين في مبنى القنصلية الإيرانية “.