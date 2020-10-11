وزير الخارجيّة فؤاد حسين يصل القاهرة و يلتقي السيسي

المستقلة/ – اعلنت وزارة الخارجية، ان وزيرها فؤاد حسين وصل الى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأحد ، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل اليوم، الى العاصمة المصريّة القاهرة، ومن المقرر ان يلتقي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي”.

واضافت ان “حسين سيعقد اجتماعاً مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي”.

وتابعت ان “حسين سيلتقي المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريباً، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة”.