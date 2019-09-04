الحكيم يتصل بنظيره الأردني ويؤكد: نولي أهمية كبرى بالعلاقات مع عمان

المستقلة /- أكّد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أنّ العراق يُولي العلاقات مع عمّان أهمّية كبرى؛ لما يتمتع به البلدان من توافق في الرُؤى، وانسجام في معظم المواقف إزاء قضايا المنطقة”.

وشدد الحكيم في اتصال هاتفيّ مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحسب بيان للخارجية العراقية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاربعاء “على ضرورة تدعيم الشراكات بين بغداد وعمّان في مُختلِف المجالات لتحقيق الاستقرار، والرخاء الاقتصاديّ بما يخدم المصالح المُتبادَلة، ويلبي تطلعات الشعبين”.

كما بحث الوزيران “المستجدات على الساحة الإقليميّة، وتبادلا وجهات النظر إزاءها، ومواقف حكومتي كلا البلدين”.