وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي قرار إغلاق السفارة من بغداد

المستقلة / – بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والقرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بإغلاق السفارة من بغداد.

وقال بيان للخارجية تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت ، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو مساء امس الجمعة، حيث عبر حسين عن “القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ”.

كما أكّد الوزير أنّ “الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل”.

وأكّد الوزير الأمريكيّ أنّ “العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين”.

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا مختلف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الاميركي بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة”.