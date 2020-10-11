وزير الخارجية يبحث مع السفير البريطاني تفاصيل زيارة الكاظمي الى بريطانيا

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفير البريطاني ستيفن هيكي زيارة رئيس مجلس الوزراء مطفى الكاظمي المرتقبة الى بريطانيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، إن الوزير استقبل السفير البريطاني وبحث معه موضوع زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة الى بريطانيا “وتطوّرات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المُشترَك”..

و أكّد الوزير خلال المقابلة أنّ ,الحُكُومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد”.