وزير الخارجية : نتطلع لتوثيق العلاقات بين السعودية وألمانيا

(المستقلة) … رحبت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بتصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وما أبداه من رغبه في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

كما أكدت على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية وهامة لكلا البلدين.

كذلك لفتت إلى أن السعودية وألمانيا لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

ووجه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعوة إلى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

وكان وزير الخارجية الألماني قد قال، في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه “في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا”.

وتابع ماس: “كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحاً في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة”، مؤكداً أن السعودية تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في المنطقة.