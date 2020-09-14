وزير الخارجية من برلين : موقفنا واضح من الانتشار الأميركي وألمانيا وفرنسا تؤكدان دعم العراق

وزير الخارجية من برلين : موقفنا واضح من الانتشار الأميركي وألمانيا وفرنسا تؤكدان دعم العراق

المستقلة/- جددت كل من ألمانيا وفرنسا دعمهما للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي ، مؤكدا إن قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية، من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات في إعادة الإعمار .

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني هايكو ماس في العاصمة الالمانية برلين، إن “علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة”، مضيفا “نشكر حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق”.

وبين حسين ان “ألمانيا قدمت دعما للعراق في حربه ضد داعش”، مؤكدا الحاجة الى “تعاون مشترك للخلاص من داعش” ، موضحا أن “ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق”.

وفيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق، قال وزير الخارجية، إن “قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية”، مشيرا الى “الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بشأن إعادة الانتشار”.

واشار حسين الى أن “الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة العراق”، مضيفا “سنذهب إلى باريس لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات في إعادة الإعمار”، مضيفا “نثمن مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق”.

واشار الى ان “برلين تدعم العراق لتعزيز استقراره”، مؤكدا “سنواصل دعمنا العسكري في بناء القدرات الأمنية العراقية”.(النهاية)