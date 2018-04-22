وزير الخارجية المصري يلتقي الرئيس الكيني خلال توقفه بمطار القاهرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم 22 ابريل أوهورو كينياتا رئيس كينيا خلال توقفه بمطار القاهرة، حيث نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد للرئيس ” كينياتا” على دعم مصر لجهود كينيا في مجال التنمية، لاسيما من خلال الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في توفير المساعدات والمنح والدورات التدريبية طبقا لأولويات الجانب الكيني، وبما يسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر القادرة على المشاركة في مجالات التنمية المختلفة. وأشار إلى أن الحوار تطرق أيضا لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين، مثل ملف المياه والتعاون بين دول حوض النيل، جهود مكافحة الارهاب، وتطورات مفاوضات سد النهضة، فضلا عن الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق مع الجانب الكيني على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.