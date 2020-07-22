وزير الخارجية الفنلندي يزور العراق غداً الخميس

(المستقلة)… يتوجه وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، يوم غدٍ الخميس إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وبحسب بيان مقتضب لوزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، فإن وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غدٍ الخميس في مقر الوزارة نظيره الفنلندي بيكا هافيستو.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زار مؤخراً العاصمة العراقية بغداد، واجتمع مع عددٍ من المسؤولين العراقيين.

كما زار ظريف، إقليم كوردستان، والتقى بالمسؤولين هناك أيضاً.

وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، حيث عق عدة لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.

وكان من المقرر أن يزور الكاظمي، السعودية، إلا أن تدهور الحالة الصحية للعاهل السعودي، تسببت بتأجيل الزيارة إلى وقت لاحق.(النهاية)