وزير الخارجية العراقي استقبل نظيره الكويتي يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد

المستقلة … أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن وصول وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى العاصمة بغداد.

وقال في بيان صحفي، إن “وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد”.

وأضاف، أن “الزيارة تبحث عددا من الموضوعات، التي تعنى بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وفي مختلف المجالات”.

وكانت الكويت قالت في منتصف مايو الماضي، إن “هناك توافقا كويتيا عراقيا على حل عديد من القضايا العالقة، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين”.